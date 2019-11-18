ECB/Muller: Gerektiğinde varlık alım listesi genişletilebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Madis Muller, Euro Bölgesi'nde ekonomik durumun ciddi şekilde kötüleşmesi durumunda, ECB'nin varlık alım programını genişletebileceğini söyledi.

Frankfurt'ta Bundesbank tarafından düzenlenen öğrencilerin katıldığı bir etkinlikte konuşan Muller, "Şu anda, alışılmadık şeyler yapıyoruz. Eğer durum gerçekten kötüleşirse elbette daha da alışılmadık şeyler yapabiliriz" dedi.

ECB'nin devlet tahvillerinin ötesine gitmesinin yolları olduğunu ve şu anda alınmakta olan şirket tahvilleri ve diğer varlıkların biraz ötesine gidilebileceğini belirten Muller, "Ancak ben bunu bu aşamada önermiyorum" dedi.

Muller, "Bunu ne kadar düşük düzeyde sürdürebilirsiniz, bu bir soru; ancak, bu sorunun ardından da bu ne kadar etkili olacaktır? sorusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz" diye ekledi.

ECB halen ayda 20 milyar euro tutarında varlık alıyor ve bunun çok büyük bölümünü devlet tahvilleri oluşturuyor.

Muller, Eylül ayında yapılan ECB Yönetim Konseyi toplantısında net varlık alımı kararına karşı çıkmıştı.