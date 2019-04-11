Son Dakika Haberleri: ECB ve Fed'in ardından küresel piyasalar

ECB ve Fed'in ardından küresel piyasalar

1 saat önce

ECB ve Fed'e ilişkin gelişmelerin izlendiği günün ardından Asya hisse piyasaları geriledi.

ECB ve Fed'in ardından küresel piyasalar, System.String[]
ECB ve Fed'e ilişkin gelişmelerin izlendiği günün ardından Asya hisse piyasaları geriledi. Dolar aşağı yönlü, Brexit'te ikinci ertelemenin ardından sterlin ise yatay.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:39 
Asya, Fed, Ekonomi
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