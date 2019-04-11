ECB ve Fed'in ardından küresel piyasalar
1 saat önce
ECB ve Fed'e ilişkin gelişmelerin izlendiği günün ardından Asya hisse piyasaları geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:39
ECB ve Fed
'e ilişkin gelişmelerin izlendiği günün ardından Asya
hisse piyasaları geriledi. Dolar aşağı yönlü, Brexit'te ikinci ertelemenin ardından sterlin ise yatay.
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