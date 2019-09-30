Ece Erken: Peşimde biri var!
1 saat önce
"1 haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi.
"1 haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi. Kamera görüntüleri alındı. Makyözüme kadar çevremdekileri de telefonla arıyor" diyen Ece Erken; şahsın arandığını ve görüldüğü yerde gözaltına alınacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:06
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