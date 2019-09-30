Ece Erken: Peşimde biri var!

"1 haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi. Kamera görüntüleri alındı. Makyözüme kadar çevremdekileri de telefonla arıyor" diyen Ece Erken; şahsın arandığını ve görüldüğü yerde gözaltına alınacağını söyledi.