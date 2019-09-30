Son Dakika Haberleri: Ece Erken: Peşimde biri var!
Son Dakika Magazin Haber

Ece Erken: Peşimde biri var!

1 saat önce

"1 haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi.

Ece Erken: Peşimde biri var!, System.String[]

"1 haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi. Kamera görüntüleri alındı. Makyözüme kadar çevremdekileri de telefonla arıyor" diyen Ece Erken; şahsın arandığını ve görüldüğü yerde gözaltına alınacağını söyledi.

Ece Erken, Psycho, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bıçaklanan taksici gaspçı müşterisini kovaladı
Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı Yakışıklı oyuncu Ekin Met Daymaz, askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu Beren Saat ve aşk yaşadığı söylenen DJ Maga'nın samimi görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ece Erken: Peşimde biri var!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]