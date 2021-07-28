Üye Girişi
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu - Son Dakika

Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu

28.07.2021 13:31

Ece Üner, sürpriz bir kararla Show Ana Haber sunuculuğundan ayrıldı. Zaman zaman yapmış olduğu çıkışlarla tanınan Üner'in yerine yeni dönemde Show Ana Haber'i Dilara Gönder sunacak.

Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Medya kulislerinde Üner'in yerine kimin getirileceği ise merak konusuydu.

Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi

EYLÜL AYINDA STARTI VERİYOR

Show Ana Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder oldu. Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü. Başarılı sunucu Dilara Gönder, eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.

Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

2004 yılında medya sektörüne adım atan Gönder, Fenerbahçe TV'de MusicBox isimli programla sunuculuk kariyerine başladı. 2007 yılına kadar Fenerbahçe TV'de çalışan Gönder daha sonra Lig TV'ye transfer oldu ve orada 2,5 yıl çalıştı.

Sonrasında TRT'de Formula 1 yarışlarını takip eden Gönder, 2010 yılında NTV Spor'un kadrosuna dahil oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen başarılı sunucu 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Ne Diyosuun' adlı dizide rol aldı ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Star TV'deki Sil Baştan dizisinde de oynayan Gönder son olarak TRT'nin sevilen dizisi Baba Candır dizisinde rol aldı. 2017 yapımı Box'un Yıldızları programında sunuculuk yapan Gönder, Haber Global ekranlarında yayınlanan Ne Haber programını sunmuştu.

Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu

Dilara Gönder, Ece Üner, Kanal D, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz 14:38 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 14:32 Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu 14:21 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu
Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı 14:15 Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı 13:39 İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım 13:23 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu

Son Dakika Haberleri
14:43 Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor
14:37 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz
14:36 Amazon'un canlı yayın platformu Twitch, rakibi YouTube'un eski yöneticisini işe aldı
14:25 MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı
14:20 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu
14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı
14:15 Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı
14:12 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
13:23 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı
13:22 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor         
14:44
Amazon'un canlı yayın platformu Twitch, rakibi YouTube'un eski yöneticisini işe aldı Amazon'un canlı yayın platformu Twitch, rakibi YouTube'un eski yöneticisini işe aldı         
14:36
MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı         
14:26
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar! TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!         
14:13
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 14:59:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement