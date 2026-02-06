Ecogreen Enerji Yenilenebilir Gücünü Artırıyor

Ecogreen Enerji Holding, 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santralinden oluşan portföyüyle yaklaşık 180 megavatlık kurulu güce ulaşarak yenilenebilir enerji alanındaki konumunu güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji dönüşümünde stratejik bir rol üstlenerek çok kaynaklı üretim modeli, entegre yatırımları ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımıyla 8 ilde faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding, yıllık 431 milyon kilovatsaat temiz enerji üretimiyle yaklaşık 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Şirket ayrıca yılda yaklaşık 810 bin ton karbon salımını engelleyerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Portföyde, Türkiye'nin en büyük üçüncü güneş tarlalarından biri olan Niğde Bor Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali (YEKA GES) de yer alıyor.

Döngüsel ekonomi odaklı entegre model

Ecogreen Enerji Holding'in iş modeli, enerji üretiminin ötesine geçerek döngüsel ekonomi yaklaşımını merkeze alıyor.

Şirketin biyogaz ve biyokütle tesislerinde her yıl yaklaşık 400 bin ton organik atık enerjiye dönüştürülürken, süreç sonunda elde edilen kompost, Ecofer Gübre tesisinde organomineral gübreye işlenerek yeniden tarıma kazandırılıyor. Yıllık 90 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, enerjiyle tarım arasında sürdürülebilir bir bağ kuruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, yenilenebilir enerji alanında çeşitliliği stratejik bir güç olarak gördüklerini belirterek, "Farklı kaynakları aynı vizyon altında birleştirerek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uğurlu, enerjiyi yalnızca üretilecek bir kaynak olarak değil çevre, tarım ve gelecek arasında kurulan stratejik bir bağ olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Atığı yeniden değer yaratan bir girdiye dönüştüren entegre modelimizle; doğayı koruyan, tarımı güçlendiren ve ekonomik sürdürülebilirliği kalıcı hale getiren bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu yaklaşım, bugün olduğu kadar yarının Türkiye'si için de güçlü ve sorumlu bir enerji vizyonunu temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni güneş ve rüzgar yatırımları yolda

Şirket, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, YEKA GES-2025 yarışmaları kapsamında hayata geçirmeyi planladığı 50 megavat kapasiteli Bolu GES projesiyle güneş enerjisi portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen proje, şirketin yenilenebilir enerjide öncü rol üstlenme ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sağlama hedefini yansıtıyor.

Rüzgar enerjisi tarafında ise geliştirme aşamasındaki 100 megavat kapasiteli elektrik depolamalı rüzgar enerji santrali (RES) projesi, depolama teknolojileriyle entegre yapısı sayesinde üretim verimliliğini artırarak Türkiye'nin temiz enerji kapasitesine katkı sağlayacak.

Ecogreen Enerji Holding, GES, depolamalı GES, RES ve depolamalı RES projelerinin geliştirilmesi ile olası yeni satın almalar yoluyla portföyünü genişletmeyi hedeflerken, uzun vadeli yatırım stratejisiyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunmayı sürdürüyor.

Şirket, bu kapsamlı yatırım stratejisiyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne uzun vadeli katkılar sunarken, çevresel etkileri minimize eden ve geleceğe kalıcı değer bırakan enerji altyapıları kurma vizyonunu da kararlılıkla hayata geçiriyor.