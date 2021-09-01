Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor - Son Dakika

Sıralama ve final maçları

Bugün günü çift idmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, yarın sabah Polonya yolculuğuna çıkacak.

3-5 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Legionowo şehrinde düzenlenecek turnuvada Eczacıbaşı Dynavit'in yanı sıra Grot Budowlani d, S.C. Potsdam, KS Commercecon d, I Capital Legionovia ve Dresdner S.C. Takımları da yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını İzmir kampının ardından İstanbul 'da devam ettiren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya 'da Jerzy Grecki Memorial 2021 turnuvasına katılacak.

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