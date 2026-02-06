Eczacılardan Deprem İzyası Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eczacılardan Deprem İzyası Çağrısı

06.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEİS Genel Başkanı Saydan, deprem sonrası eczanelerin sorunlarının hâlâ devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden birçok eczane hala konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. Depremde göçük altında kalarak kaybolan ve yağmalanan ilaçlardan dolayı orantısız cezalar kesiliyor ve hiçbir muhatap yetkili bulunamıyor. Depremin üzerinden üç yıl geçmiş olabilir ama yaşanan sorunlar maalesef geçen süre ile birlikte ortadan kalkmış değil" ifadelerini kullandı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Saydan, depremden etkilenen bölgelerdeki eczacıların hala birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek "Eczanelerin yeniden açılması, altyapı iyileştirmeleri ve meslektaşlarımızın hak ettiği desteğin sağlanması öncelikli taleplerimiz arasında" dedi.

"Depremde mağdur olan eczanelerimiz ne yazık ki hala depremin getirdiği sorunlarla yalnız başlarına uğraşıyorlar"

6 Şubat'ta meydana gelen depremde, ülke genelindeki eczanelerin yaklaşık altıda biri olan 5 bin eczanenin etkilendiğine dikkat çeken Saydan, "Depremde eczanelerimiz yerle bir oldu ama bizler; depremin olduğu andan itibaren diğer illerdeki eczacılarımızla ve eczane teknisyeni arkadaşlarımızla, örgütlerimizle deprem bölgesine koştuk. Sahra eczaneleri kuruldu, bu eczanelerin bütün ilaç ve tıbbi malzemeleri, çocuk mamalarına, bebek bezlerine kadar eczanelerimizden gönderildi, ancak depremde mağdur olan eczanelerimiz ne yazık ki hala depremin getirdiği sorunlarla yalnız başlarına uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Saydan, deprem felaketi sonrası eczanesi yıkılan, yağmalanan veya ilaçlarıyla dolapları sağlam kalmasına rağmen ailesinden, arkadaşlarından, meslektaşlarından kayıplar yaşadığı ve bölgesinde nüfus kalmadığı için farklı bir bölgeye gitmek isteyen eczacıların, acılarını hafifleterek hayatlarına devam edebilmek, ailelerini geçindirebilmek ve depolara olan borçlarını ödeyerek çalışanlarına istihdam sağlamak için çabaladıklarını belirtti.

"Depremde göçük altında kalarak kaybolan ve yağmalanan ilaçlardan dolayı orantısız cezalar kesiliyor"

Bölgede yaşamına devam eden eczacıların hala çabaladığını belirten Saydan, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün bu sorunların yanı sıra, depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden birçok eczane hala konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. İş yerleri henüz teslim edilmediğinden eczacılar konteynerde birçok sorunla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca depremzede eczacıların hırsızlık, gasp gibi sorunlarına ek olarak bölgedeki göçmenlerin reçete bedeli ödemelerinde yaşanan 4-5 aylık gecikmeler de ciddi ekonomik problemlere yol açıyor. Depremde göçük altında kalarak kaybolan ve yağmalanan ilaçlardan dolayı orantısız cezalar kesiliyor ve hiçbir muhatap yetkili bulunamıyor. Depremin üzerinden üç yıl geçmiş olabilir ama yaşanan sorunlar maalesef geçen süre ile birlikte ortadan kalkmış değil. TEİS olarak, 7 gün 24 saat ülkemizin her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çabalayan eczacılarımızın sesini bir kez daha duyurmak istiyoruz. Bizler sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Yetkililerden de biz eczacıların yanında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla deprem bölgesindeki eczacılık hizmetinin normalleşmesi için gerekli önlemlerin hızla hayata geçmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Deprem, TEİS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacılardan Deprem İzyası Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:57:08. #7.11#
SON DAKİKA: Eczacılardan Deprem İzyası Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.