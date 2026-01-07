Eczacılardan Nöbet Ücreti Talebi

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, "Nöbetlerimizde, 36-48 saat açık kalan eczanelerimizin masrafları çok ağır bir ekonomik yük getiriyor. Gece ve tatil nöbetlerinde insan üstü bir çabayla ekstra mesai ve efor sarf ediyoruz ve artan işletme giderlerimiz sebebi ile hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bu sebeple nöbetlerde reçete başına makul bir nöbet ücreti/hizmet ücreti verilmesini istiyoruz" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni yılda eczacıların sorunlarının göz ardı edilmemesini isteyerek, eczacıların beklentileri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Saydan, şunaları kaydetti:

"Döviz kurunun reel değerden çok uzak olması eczacıları zorluyor"

"Türkiye genelinde eczacılar, artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve giderlerin hızla yükselmesi, sektördeki pek çok eczaneyi mali bir bataklığa sürüklüyor. Elektrik, kira ve personel giderleri gibi sabit masrafların artışının yanı sıra, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kurunun reel değerden çok uzak olması eczacıları zorluyor.

"İlaçların bulunamamasının en önemli ve yegane sebebi ilaç euro kurudur"

Türkiye'de birçok ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor. Bunların arasında kanser ilaçları, hormon ilaçları, antibiyotikler, psikiyatri ilaçları gibi hayati öneme sahip ilaçlar da bulunuyor. Bu ilaçların bulunamamasının en önemli ve yegane sebebi ilaç euro kurudur. Euro kurunun 50 TL'ye ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Euro kuru, bir buçuk sene aradan sonra geçtiğimiz günlerde yüzde 16,9 oranla güncellenerek 25,33 liraya çıkarıldı. Bu haliyle bile güncel değerin ancak yarısına tekabül eden ilaç avro kurunun sadece günü kurtaracağını, ilacın bulanabilir olmasını sağlayamayacağını biliyoruz.

"İlaç fiyatların yeni bir sistemle belirlenmeli"

Avrupa birliği ülkeleri ortalama olarak her 100 yeni tedavinin 46'sına erişebilirken, yüzde 3'lük erişim oranı ile yenilikçi tedavilere erişimde son sırada yer alan ülkemizde bunun en büyük sebebi yine ilaç euro kuru. Artık, ilaçta uygulanan fiyatlandırma sisteminin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Biz eczacılara göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan 'Dönemsel Avro Değeri (DAD)' geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Artık yeni bir çözüm yolu yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümlere odaklanması gerektiğine ve ilaç fiyatlarının reel ekonomik değerleri önceleyen yeni bir sistemle belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Kamu kurum indirimlerinin sorumluluğu bize yüklenmemeli"

"SGK'ya taahhüt ettiği indirimi uygulamayan ilaç firmalarının yapması gereken indirimi eczanelerin üstlenmesi kabul edilemez" diyen Saydan, şöyle devam etti:

"Maalesef, ilaç firmaları hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na taahhüt ettikleri Kamu Kurum İndirimlerini (KKİ) uygulamamakta hem de eksik uygulanan Kamu indirimini ödemek için eczacılara angarya iş yükü getirmektedirler. Bu durum bizleri zor durumda bırakırken, sağlık hizmetlerimizi de aksatıyor. Kamu Kurum İndirimlerinin sorumluluğu bize yüklenmemeli, bu konuda daha adil bir sistem acil devreye girmeli. SGK; ilaç firmalarının kendisine yaptığı kamu kurumu indirimlerini takip etmeli, indirim yapmayan firmaların indirim yapmasını sağlamalı. Bu sorun eczacıların firmalarla olan sorunu olarak görülmemeli."

Eczacıların ekonomik yükünün çok ağır olduğunu Nurten Saydan, "Özellikle nöbetlerimizde, 36-48 saat açık kalan eczanelerimizin masrafları çok ağır bir ekonomik yük getiriyor. Gece ve tatil nöbetlerinde insan üstü bir çabayla ekstra mesai ve efor sarf ediyoruz ve artan işletme giderlerimiz sebebi ile hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bu sebeple nöbetlerde reçete başına makul bir nöbet ücreti/hizmet ücreti verilmesini istiyoruz. Yeni yılın herkese hem bedenen hem de ruhen sağlıklı günler getirmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.