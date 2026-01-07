Eczacılardan Nöbet Ücreti Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eczacılardan Nöbet Ücreti Talebi

07.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacılar, artan maliyetler nedeniyle nöbet ücretlerinin artırılmasını istiyor.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, "Nöbetlerimizde, 36-48 saat açık kalan eczanelerimizin masrafları çok ağır bir ekonomik yük getiriyor. Gece ve tatil nöbetlerinde insan üstü bir çabayla ekstra mesai ve efor sarf ediyoruz ve artan işletme giderlerimiz sebebi ile hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bu sebeple nöbetlerde reçete başına makul bir nöbet ücreti/hizmet ücreti verilmesini istiyoruz" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni yılda eczacıların sorunlarının göz ardı edilmemesini isteyerek, eczacıların beklentileri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Saydan, şunaları kaydetti:

"Döviz kurunun reel değerden çok uzak olması eczacıları zorluyor"

"Türkiye genelinde eczacılar, artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve giderlerin hızla yükselmesi, sektördeki pek çok eczaneyi mali bir bataklığa sürüklüyor. Elektrik, kira ve personel giderleri gibi sabit masrafların artışının yanı sıra, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kurunun reel değerden çok uzak olması eczacıları zorluyor.

"İlaçların bulunamamasının en önemli ve yegane sebebi ilaç euro kurudur"

Türkiye'de birçok ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor. Bunların arasında kanser ilaçları, hormon ilaçları, antibiyotikler, psikiyatri ilaçları gibi hayati öneme sahip ilaçlar da bulunuyor. Bu ilaçların bulunamamasının en önemli ve yegane sebebi ilaç euro kurudur. Euro kurunun 50 TL'ye ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Euro kuru, bir buçuk sene aradan sonra geçtiğimiz günlerde yüzde 16,9 oranla güncellenerek 25,33 liraya çıkarıldı. Bu haliyle bile güncel değerin ancak yarısına tekabül eden ilaç avro kurunun sadece günü kurtaracağını, ilacın bulanabilir olmasını sağlayamayacağını biliyoruz.

"İlaç fiyatların yeni bir sistemle belirlenmeli"

Avrupa birliği ülkeleri ortalama olarak her 100 yeni tedavinin 46'sına erişebilirken, yüzde 3'lük erişim oranı ile yenilikçi tedavilere erişimde son sırada yer alan ülkemizde bunun en büyük sebebi yine ilaç euro kuru. Artık, ilaçta uygulanan fiyatlandırma sisteminin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Biz eczacılara göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan 'Dönemsel Avro Değeri (DAD)' geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Artık yeni bir çözüm yolu yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümlere odaklanması gerektiğine ve ilaç fiyatlarının reel ekonomik değerleri önceleyen yeni bir sistemle belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Kamu kurum indirimlerinin sorumluluğu bize yüklenmemeli"

"SGK'ya taahhüt ettiği indirimi uygulamayan ilaç firmalarının yapması gereken indirimi eczanelerin üstlenmesi kabul edilemez" diyen Saydan, şöyle devam etti:

"Maalesef, ilaç firmaları hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na taahhüt ettikleri Kamu Kurum İndirimlerini (KKİ) uygulamamakta hem de eksik uygulanan Kamu indirimini ödemek için eczacılara angarya iş yükü getirmektedirler. Bu durum bizleri zor durumda bırakırken, sağlık hizmetlerimizi de aksatıyor. Kamu Kurum İndirimlerinin sorumluluğu bize yüklenmemeli, bu konuda daha adil bir sistem acil devreye girmeli. SGK; ilaç firmalarının kendisine yaptığı kamu kurumu indirimlerini takip etmeli, indirim yapmayan firmaların indirim yapmasını sağlamalı. Bu sorun eczacıların firmalarla olan sorunu olarak görülmemeli."

Eczacıların ekonomik yükünün çok ağır olduğunu Nurten Saydan, "Özellikle nöbetlerimizde, 36-48 saat açık kalan eczanelerimizin masrafları çok ağır bir ekonomik yük getiriyor. Gece ve tatil nöbetlerinde insan üstü bir çabayla ekstra mesai ve efor sarf ediyoruz ve artan işletme giderlerimiz sebebi ile hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bu sebeple nöbetlerde reçete başına makul bir nöbet ücreti/hizmet ücreti verilmesini istiyoruz. Yeni yılın herkese hem bedenen hem de ruhen sağlıklı günler getirmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacılardan Nöbet Ücreti Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:02:31. #7.11#
SON DAKİKA: Eczacılardan Nöbet Ücreti Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.