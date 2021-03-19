Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi
19.03.2021 23:28
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, entrika bombası dizi ile ilgili Instagram hesabından şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu. Ece'nin, yeni bölüme ithafen, "Ben bile şok oldum. Kaçmaz" paylaşımı hayranları arasında heyecan yarattı.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hayranlarında merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
'BU BÖLÜM KAÇMAZ'
Herkesi şaşırtan paylaşımında Eda Ece, "100 bölümdür oynadığımız dizide biz bile şok olduk. Kaçmaz!" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun entrika bombası dizinin ekrana gelecek yeni bölümü için kurduğu iddialı cümlesi hayranları arasında bir hayli merak uyandırdı.Gözler şimdiden yayınlanacak yeni bölüm fragmanına çevrildi.
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