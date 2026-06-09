Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım - Son Dakika
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Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

Eda Taşpınar\'dan üstsüz paylaşım
09.06.2026 18:22
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Her yaz bronz teniyle "Dişi Fedon" olarak anılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil sezonunu açtı. Üstsüz güneşlendiği anları paylaşan Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü. 46 yaşındaki Taşpınar, güzelliğiyle kendini hayran bıraktı.

Eda Taşpınar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunu kendine has tarzıyla ve iddialı bir girişle açtı. "Dişi Fedon" lakabının hakkını fazlasıyla veren 46 yaşındaki sosyetik güzel, yıllardır formunu ve bronzluğunu koruma konusundaki istikrarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

"BİKİNİ İZLERİNDEN HOŞLANMIYORUM"

Bikini izi konusundaki net tavrı da zaten onun yıllardır bilinen ikonik bronz imajının arkasındaki sırrı bir kez daha kanıtladı. Üstsüz güneşlendiği anları paylaşan Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü.

Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

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Son Dakika Eda Taşpınar Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    cok zayıf bırı suna tost yedırsın 0 0 Yanıtla
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