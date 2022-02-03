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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline el yazısı analizi eğitimi - Son Dakika

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline el yazısı analizi eğitimi

03.02.2022 14:09
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline el yazısı analizi eğitimi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli meslek elemanlarına yönelik el yazısı analiz metodu olan "Grafoloji Eğitimi" verilmeye başlandı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli meslek elemanlarına yönelik el yazısı analiz metodu olan "Grafoloji Eğitimi" verilmeye başlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 58 meslek elemanı Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü eğitim salonunda eğitim alıyor.

Eğitim kapsamında kursiyerler, kişinin el yazısının çizgi, boyut, şekil, eğim ve benzeri 8 özellik açısından incelemeyi, sağlık, psikolojik ve travmatik bilgilerini analiz etmeyi öğrenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, el yazısı analiz metodu olan Grafoloji alanında verilen eğitimin önemli olduğunu belirtti.

Personele başarılı bir eğitim süreci dileyen Özbaş, şunları kaydetti:

"Planlanan eğitim sonrasında çalışma gruplarınıza yönelik, mesleki donanımlarınız ile birlikte olası bir istismar ya da şiddet durumunu direkt tespit edebilecek ve gerekli yasal önlemleri alabilecek duruma gelerek kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Siz değerli çalışma arkadaşlarımıza, uzman eğitimciler ile grafoloji el yazısının bilimsel analizi ve grafoterapi grafik şekilleri, vuruşları ve jestleri bilinçli bir şekilde değiştirme terapisi konusunda eğitim verilecek. Bu değiştirme yoluyla çeşitli zorlukların üstesinden gelmek, bazı hasarları iyileştirmek ve bilinçaltındaki kişilik kalıplarını dönüştürmeye yardımcı olmak hedeflenmektedir. Ayrıca kendi mesleki bilgileriniz dahilinde 'sosyal görüşme tekniği ve resim analizi' gibi yöntemleri kullanan personelimizin, hedef gruplarına yönelik kişisel yazılarını gözlemlemesi yoluyla herhangi bir baskı ve stres oluşmaksızın istismarı ve şiddeti kolaylıkla ve dolaylı olarak tespit edebilmesi mümkün hale gelebilecek."

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Edirne Valiliği, Trakya Bölgesi, Grafoloji, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline el yazısı analizi eğitimi - Son Dakika


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