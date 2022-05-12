Edirne Araştırmaları Sempozyumu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Edirne Yeni Sarayı Kazısı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Edirne Yeni Sarayı'nda bulunan Cihannüma Kasrı'nın, devletin yönetimine ilişkin taht-ı hümayunu barındırmasından dolayı çok önemli bir yapı olduğunu söyledi.

Kurtişoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda "Edirne Yeni Saray Mimari Etkileşim Alanı" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Edirne Yeni Sarayı'nın yapımının 2. Murat tarafından başlatıldığını dile getiren Kurtişoğlu, sarayın gerçek inşasının Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Tunca Nehri kenarındaki sarayın Osmanlı'nın önemli yapılarından olduğunu belirten Kurtişoğlu, "Edirne Yeni Sarayı, Osmanlı dönemi sarayları arasında 3 milyon metrekarelik alanıyla en geniş alana sahip olanıdır." dedi.

Kurtişoğlu, sarayın inşasının Fatih Sultan Mehmet sonrası dönemde de sürdüğüne, padişahların kendi dönemlerinde saraya yeni yapılar eklediğine dikkati çekti.

Sarayın 5 avludan meydana geldiğini anlatan Kurtişoğlu, bu avluların içinde farklı dönemlerde çok sayıda kasır inşa edildiğini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Cihannüma Kasrı'nın sarayın en önemli yapılarının başında geldiğini vurgulayan Kurtişoğlu, şunları kaydetti:

"Sarayın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Cihannüma Kasrı sarayın en önemli kasırlarından biridir. 'Kasrı padişah' olarak da adlandırılan bu yapı, zaman içinde tamirlere maruz kaldığı için ilk inşa edildiği dönemden sonra değişikliğe uğramıştır. İçinde has, yediler ve hırka-i saadet odaları ile devletin yönetimine ilişkin taht-ı hümayunu barındırmasından dolayı çok önemli bir yapıdır."

Kurtişoğlu, saraydaki kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.