Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda kadınlar tarafından kurulan vakıfların Edirne'ye katkıları anlatıldı - Son Dakika
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Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda kadınlar tarafından kurulan vakıfların Edirne'ye katkıları anlatıldı

13.05.2022 12:16
Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda kadınlar tarafından kurulan vakıfların Edirne'ye katkıları anlatıldı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ateş Osmanlı döneminde Edirne'de kadınlar tarafından kurulan vakıfların kentin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ateş Osmanlı döneminde Edirne'de kadınlar tarafından kurulan vakıfların kentin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Ateş, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda "Edirne Şehrinin Gelişiminde Kadın Vakıflarının Rolü" konulu sunum gerçekleştirdi.

Ateş, Osmanlı'da erkeklerin yanı sıra kadınların da vakıflar kurarak sosyal ve ekonomik hayata destekler verdiğini ifade etti.

Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapmış Edirne'de kadınlar tarafından kurulan çok sayıda vakfın olduğunu aktaran Ateş, hanedandaki hanım sultanların yanında kent halkından kadınların vakıf kurduğunu dile getirdi.

Edirne'de sadece kent merkezinde değil Edirne sancağına bağlı bölgelerde vakıflar kurulduğunu ve halka katkıları olduğuna vurgu yapan Ateş, şunları kaydetti:

"Bazı vakıf kayıtlarında görüyoruz sıcak su ile abdest alınması için vakıf kuruluyor. Mahallenin mescidinin aydınlanması için mum ve çıra masraflarının karşılanması için vakıflar var. Yine mahallelere destek olunması için bu tarz vakıflar bulunmakta.

Vakıf kayıtlarını incelediğimizde vakıfların önemini görebiliyoruz. Vakıflar sadece etrafında bir yapıların oluşmasını sağlamıyor aynı zamanda bunların akarları ve gelirleri de iktisadi anlamda şehrin gelişmesine katkı sağlıyor. Vakfılar tarafından kurulan hanlar, kervansaraylar ve şehirlerin ekonomisine katkı sağlıyor. Yine kurulan muallimhaneler ve sıbyan mektepleri de eğitim hayatına katkı veriyor."

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Trakya Üniversitesi, Edebiyat, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda kadınlar tarafından kurulan vakıfların Edirne'ye katkıları anlatıldı - Son Dakika


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