"Edirne Atıracısı" Foto Şemsi meydanına kavuştu

"Edirne Atıracısı" olarak bilinen Foto Şemsi, kısa süreli ayrılığın ardından düzenleme çalışmaları biten Selimiye Meydanı'ndaki yerini aldı.

Meydanda geçen yıl ekimde başlanan çevre düzenlemesinin bitmesini dört gözle bekleyen Selimiye Meydanı'nın değişmez isimlerinden seyyar fotoğrafçı Şemsi Türk, düzenlemenin tamamlanması ile seyyar fotoğraf panosuyla her zamanki bulunduğu alana yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi'nin tamamlanmasına sevinenler arasında kent sakinleri, bölge esnafının yanı sıra Selimiye Camisi önünde yerel ağızla "H" harfini yutup, "Bir kare 'Edirne Atırası' ister misiniz?" diye seslenerek bugüne kadar binlerce kişinin fotoğrafını çeken 72 yaşındaki Foto Şemsi dikkat çekiyor.

Yaklaşık 25 yıldır sabit olarak fotoğraf çektiği Selimiye Meydanı'nda çevre düzenlemesi çalışması nedeniyle son aylarda deklanşöre basamayan Şemsi Türk, çalışmaların tamamlanmasıyla üzerinde "Canım annem", "Canım babam", "Seni seviyorum", "Edirne'den selam", "Şafak sayılı" yazılar bulunan, Türk bayraklı ve çiçeklerle süslü demir profil tezgahıyla meydandaki yerini aldı.

İlk fotoğraf makinesini 25 yaşında eline alan ve o günden bu yana elinden düşürmeyen Şemsi Türk, emekli olunca 1996'da fotoğrafçı dükkanını kapattı.

O tarihten bu yana da Selimiye Meydanı'nda hazırladığı profilin arkasına geçenlerin Selimiye Cami fonlu fotoğrafını çeken Foto Şemsi, "Edirne Atırası" çekmeye devam ediyor.

Türk, isteyene fotoğrafı karta basıp veriyor, isteyene mail olarak ya da WhatsApp'tan gönderiyor.

"Şehrimize çok yakıştı"

Şemsi Türk, AA muhabirine, düzenlemenin bitmesine çok sevindiğini söyledi.

Düzenleme sırasında zorunlu olarak meydanda fotoğraf çekemediğini ifade eden Türk, "Kenarlarda fotoğraf çekiyorduk ama tadı yoktu, zahmet çektik biraz. Burası güzelleşince yerimizi aldık, gelen misafirlerin güzel Selimiye manzaralı fotoğraflarını çekmeye devam edeceğim.Edirne için de güzel oldu, muhteşem bir görüntü oldu." dedi.

Meydanın güzelleşmesinin işlerine de olumlu katkısı olduğunu ifade eden Türk, düzenlemenin şehre de çok yakıştığını belirtti.

Sağlığı el verdiğince yaz, kış meydanda turistleri fotoğraflamaya devam edeceğini anlatan Türk, "Ömrüm el verdiğince buradayım. 5 dakikada fotoğrafı basıp müşterimize veriyorum. Kimi 'internetten gönder' diyor. Fotoğraf başına 10 lira alıyorum." diye konuştu.