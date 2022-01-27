"Edirne Basın Platformu" kuruldu - Son Dakika

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD), Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) ve Güney Doğu Avrupa Gazeteciler Derneği (AGD) bir araya gelerek "Edirne Basın Platformunu" kurdu.

Edirne Basın Platformundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Konuk Evi'nde Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, TGD Başkanı Orhan Doğan, EGD Başkanı Derya Sarılarlı ve AGD Başkanı Murat Savaş tarafından platformun kuruluş protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Ekrem Canalp, platformun kurulmasına sevindiğini belirterek, bundan sonraki çalışmalarında gazetecilere çeşitli eğitimlerin verilmesi için destek vereceklerini dile getirdi.

Platform planladığı faaliyetlerini şu şekilde açıklandı:

"Edirne'de gazetecilik mesleğini geçim kaynağı olarak kabul edip kendisinin, ailesinin geçimini bu sektörden sağlamış, gazetecilik mesleğine sahip çıkıp, katkı vermiş meslektaşlarımızın gelişen teknolojileri öğrenmesi ve gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla çeşitli eğitim, gezi, yurt dışındaki gazeteci ve basın kuruluşları ile çalışma yürütülmesi, kültürel ve sosyal faaliyetler yapılması. Gazetecilik mesleğinde görev alan meslektaşlarımızın ve yerel basının ekonomik olarak rahatlamaları için çalışma yapılması.

Gazetecilik mesleğini özel amaçlarına ve çıkarlara alet ederek, meslek ilkelerine uymadan maddi menfaat sağlama amacıyla şeref ve haysiyetten uzak şekilde kullananların ifşa edilmesi, gerekli hallerde kınama yayınlayıp, hukuksal mücadelenin verilerek, mesleğin onurunun korunması. Edirne Basın Platformu yönetiminin belirleyeceği idare ve yazı kadrosu ile süreli basılı yayın oluşturmak, televizyon ve radyolarda mesleğin tanıtımı, kentimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda söyleşi ve programlara katılmak.

İşsiz kalması ya da yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak ekonomik yönden zor duruma düşen meslektaşlarımıza katkı sağlamak, sorunlarının halledilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak. Platformu oluşturan dernekler kendi iç çalışmalarını ve Dernekler Kanunu'na uygun işlevlerini bağımsız olarak sürdürmeye devam edecektir."