Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava tanıkların dinlenmesi için ertelendi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava tanıkların dinlenmesi için ertelendi
25.11.2020 16:21
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gürkan katılmadı. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı, tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, talebe istinaden davayı erteledi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımıştı.
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