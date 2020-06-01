Edirne Belediyesi Kent Müzesi açıldı - Son Dakika

Edirne Belediyesi Kent Müzesi normalleşme süreciyle birlikte tekrar kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında kent müzesi açılış öncesi dezenfekte edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, normalleşme takvimi doğrultusunda Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nin bugün kapılarını ziyaretçi açtığını belirtti.

Vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına mutlaka uymasını isteyen Gürkan, "Müze ziyareti sırasında lütfen kurallara uyalım. El hijyenimize dikkat edelim, maskemizi takalım ve sosyal mesafeye uyalım. Tüm bunlar sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için çok önemli." dedi.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi ise çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bir süre daha kapalı kalacak.