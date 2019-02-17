Son Dakika Haberleri: Edirne'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

23 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 11 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 11 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacının ardından araç durdurulurken, araç sürücüsü C.Y. ve yanında bulunan U.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Araç içerisinde Pakistan uyruklu olduklarını beyan eden 11 yasadışı göçmen bulunurken, kaçak göçmenler Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan C.Y. ve S.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:11 Kaynak: İHA

Polis, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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