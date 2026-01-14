Edirne'de 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

EDİRNE'de haklarında 6 yıl 6 aydan, 79 yıl 6 aya kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan 3 hükümlü, İstanbul ve Edirne'de yapılan operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, haklarında arama kararı bulunan 3 hükümlüye yönelik İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan 79 yıl 6 ay ve 6 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranması bulunan iki hükümlü İstanbul'da, 20 Yıl 4 Ay 12 Gün hapis cezası ile aranan 1 hükümlüyse Edirne'de yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,