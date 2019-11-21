Edirne'de 46 Kıbrıs gazisi ve yakınına madalya ve berat takdim edildi

Edirne'de 39 Kıbrıs gazisi ile vefat etmiş 7 gazinin yakınlarına madalya ve berat takdim edildi.

Edirne Valiliğince, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda, Kıbrıs gazileri için madalya ve berat takdim töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili kısa film gösterildi.

Daha sonra 39 Kıbrıs gazisi ve vefat etmiş 7 gazinin yakınlarına Vali Ekrem Canalp tarafından madalya ve berat sunuldu.

Bazı gaziler madalya ve beratlarını alırken Vali Canalp'e asker selamı verdi.

Törene 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve kurum müdürleri katıldı.

Tören sonunda Vali Canalp, protokol üyeleri ve gaziler, hatıra fotoğrafı çektirdi.