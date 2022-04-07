Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor - Son Dakika

Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

"İdari süreçler başlatılmıştır"

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Murat Kurum'un talimatı ve Vali Ekrem Canalp'in koordinasyonunda olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye intikal edildiğini söyledi.

Yayılan ziftin akışının durduğunu ve kurumuş durumda olduğunu ifade eden Öztürk, malzemenin kaldırılmaya başladığını belirtti.

Tesisle ilgili idari sürecin başlatıldığının altını çizen Öztürk, "Söz konu su olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçler başlatılmıştır. " dedi.

Öztürk en kısa zamanda ziftin yayıldığı arazinin temizleneceğini kaydetti.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Menderes İşçen ile ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün de temizlik çalışmalarını yerinde inceliyor.