Edirne'de Atatürk Raporlarda Yok Protestosu

17.01.2026 17:42
CHP Edirne Halkçı Liseliler, gelişim raporlarında Atatürk'ün yer almamasına tepki gösterdi.

(EDİRNE) - CHP Edirne Halkçı Liseliler İl Başkanlığı, yarıyıl sonunda öğrencilere verilen "gelişim raporu"nda Atatürk'ün resminin yer almamasını protesto etti. Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Mert Mercan, "Eğitim sadece ders anlatmak değildir kimlik ve bilinç kazandırmaktır. Atatürk'ün ve İstiklal Marşı'nın yok sayıldığı hiçbir uygulamayı masum görmüyoruz. Milli değerler geri plana itilemez" dedi.

CHP Edirne Halkçı Liseliler İl Başkanlığı, Atatürk Anıtı önünde yarıyıl sonunda öğrencilere verilen "gelişim raporu"nda Atatürk'ün resminin yer almamasına tepki gösterdi. Gerçekleşen basın açıklamasına CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve CHP Halkçı Liseliler üyeleri katıldı. Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Mert Mercan, Atatürk ve İstiklal Marşı'nın yok sayıldığı hiçbir uygulamayı masum görmediklerini söyledi. Halkçı Liseliler Edirne İl Başkanı Ege Korkmaz da Atatürk'ün resmini gelişim raporuna sığdıramayan bir anlayışın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyet çocuklardan başlayarak korunur"

Mercan, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir belgeyi ya da karne tasarımını tartışmak için toplanmadık. Bugün, Cumhuriyet'in temel değerlerinin çocukların hayatından sessizce çıkarılmasına itiraz etmek için buradayız. Atatürk bu ülkenin kurucusudur. İstiklal Marşı, bu toprakların hangi bedellerle vatan olduğunu anlatır. Bunlar bir tercih değil, bu ülkenin ortak değerleridir. İlkokula başlayan bir çocuğun eline verilen her belge, bu ülkenin ne üzerine kurulduğunu da göstermek zorundadır. Eğitim sadece ders anlatmak değildir kimlik ve bilinç kazandırmaktır. Atatürk'ün ve İstiklal Marşı'nın yok sayıldığı hiçbir uygulamayı masum görmüyoruz. Milli değerler geri plana itilemez. Cumhuriyet, çocuklardan başlayarak korunur. Biz de tam olarak bunun için buradayız."

"Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız"

Korkmaz, da şunları söyledi:

"Cumhuriyetimiz çocuklar okusun, düşünsün, özgür bireyler olsun diye kurulmuştur. Atatürk'ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez. Biz buna yabancı değiliz. Cumhuriyet değerleri yıllardır sistemli biçimde aşındırılmakta, şimdi de işin ucu ilkokul çocuklarına kadar uzanmaktadır. Atatürk'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı'nın dizeleri not değildir, baskı değildir, hele ki yük hiç değildir. Aksine, ortak hafızadır, ortak değerdir, bu topraklarda bir arada yaşamanın sembolüdür. Gelişim raporunda yer alması, çocuklara 'sen bu Cumhuriyet'in evladısın' demektir. Biz Halkçı Liseliler olarak biliyoruz ki mesele bir karne meselesi değildir. Buradan açıkça söylüyoruz. Cumhuriyet'i karnelerden silemezsiniz. Atatürk'ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız."

Kaynak: ANKA

Edirne, Yerel, Son Dakika

