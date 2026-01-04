Edirne\'de Çatısının Çökmesi Üzerine Tahliye

Edirne'de çatısı çöken metruk evin yanındaki müstakil evde yaşayan 5 kişi, çökme riskine karşı AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edirne merkez Çavuşbey Mahallesi'ndeki boş bir müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, metruk evin bahçedeki tek katlı müstakil evin üzerine çökme ihtimalini değerlendirerek, evdeki 5 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti. Yaralananın olmadığı olayda, bölgede güvenlik önlemi alındı. Çatısı çöken ev, ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş, yaşanan olayda yaralanan kimse olmadığını ve ekiplerin seferber olduğunu söyledi. - EDİRNE