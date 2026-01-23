Edirne'de Cinayet Cezası Onandı - Son Dakika
Edirne'de Cinayet Cezası Onandı

Edirne\'de Cinayet Cezası Onandı
23.01.2026 17:39
Edirne'de Duru Pakarda'yı vuran K.C.A.'ya 27 yıl 4 ay hapis cezası verildi, itiraz reddedildi.

EDİRNE'de Duru Pakarda'yı (15) okul bahçesinde tabancayla vurarak ölümüne neden olan K.C.A.'ya (18) 2 farklı suçtan verilen toplam 27 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

Olay, 17 Ağustos 2024'te saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu. Şüpheli K.C.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, K.C.A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. K.C.A.'nın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edildi. K.C.A. hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

27 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme K.C.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, sanığın olayın işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmasına 1 ay kalması nedeniyle bu cezayı en üst sınır olan 24 yıl hapse çevirdi. Heyet cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamazken, vahim nitelikte 'Ruhsatsız silah bulundurmak'tan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık, toplam 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA İSTİNAFTA ONANDI

Yerel mahkemenin kararına K.C.A'nın ailesinin avukatları, Duru'nun ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. Dosya, istinaf mahkemesi için Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. 13 Ocak'ta kararını açıklayan daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığını belirterek; verilen 27 yıl 4 aylık cezayı onadı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Edirne, Suç, Son Dakika

