Edirne'de Emekliler Zamları Protesto Etti - Son Dakika
Edirne'de Emekliler Zamları Protesto Etti

06.01.2026 17:02
Edirne Emekliler Derneği, maaş zamlarını reddederek insanca yaşam talep etti.

(EDİRNE) - Edirne Emekliler Derneği üyeleri, maaş zamlarını protesto etti. Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "Biz emekliler, yapılan bu zamları kabul etmiyor ve bizi zamlar üzerinden birbirimize düşürme anlayışını da reddediyoruz. Asıl olan insanca yaşam ücretidir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz" dedi.

Edirne Emekliler Derneği üyeleri Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek emekli maaş zammına tepki gösterdi. Protestoya CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı. Eylem sırasında bazı emekliler, bastonlu döviz taşırken, bastonlarını havaya kaldırarak hükümete tepki gösterdi. Emekli maaşlarının sefalet sınırında olduğunu söyleyen Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, şunları kaydetti:

"Biz emekliler, yapılan bu zamları kabul etmiyor ve bizi zamlar üzerinden birbirimize düşürme anlayışını da reddediyoruz. Asıl olan insanca yaşam ücretidir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz. Bu nedenle ülkemizdeki tüm emekliler örgütlenerek taleplerimizi en güçlü şekilde haykırmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki emekliler, sandıkta ve alanlarda birleşerek gücünü gösterecektir. Ülkemizdeki, emekli sayısı 2025 sonu itibarıyla 17 milyon kişidir. Biz emekliler örgütlü gücümüzle, yerelde il siyasetini, genelde ülke siyasetini belirleyebileceğimizin farkındayız. Emeklilerin açlık sınırının altında ücret alıyor, çöplerden yiyecek bir şey aramak, yaşama uygun olmayan 200 liralık otellerde kalmak zorunda bırakılıyor. Kiracı olan emekliler kirasını ödeyemediği için sokağa atılıyor.

"En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli"

Emeklilerin yüzde 65 çalışıyor veya iş arıyor. Açlık sınırı değil sefalet sınırındayız. Çalışanların yüzde 71 asgari ücret ve altında çalışıyor. Yoksulluk sınırı olan 98 bin 188 lirayı bu rakamlardan sonra hiç konuşamıyoruz bile. Taleplerimizi yeniliyoruz, intibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak faizi ile birlikte ödenmelidir. 3600 ek göstergedeki haksızlıklardan emeklilerimizde mağdur olmuştur, giderilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir."

