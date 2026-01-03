Edirne'de Euro Dönemi Başladı - Son Dakika
Edirne'de Euro Dönemi Başladı

03.01.2026 16:25
Bulgaristan'da euroya geçişle birlikte Edirne'de fiyat tabelalarında euro da yer almaya başladı.

(EDİRNE) - Bulgaristan'da resmi para birimi euro olmasının ardından Edirne'de Bulgar turistlerin en çok rağbet gösterdiği pazarlardaki fiyat tabelalarında levanın yanından euro para birimi de eklendi.

Bulgaristan'da 1 Ocak 2026 itibarıyla resmi para birimi euro oldu. Edirne'de her hafta kurulan ve en çok alışveriş yapan Bulgar turistler için fiyat etiketlerinde euro da yer almaşa başladı. Esnaf Timur Yalçıntuğ, Bulgarların euroya geçmesinin Edirneli esnafları olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

"Burada aynı olacak"

Esnaf Yalçıntuğ, şunları kaydetti:

"Edirne esnafı olarak iyi yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Bulgaristan'daki fiyatlar euro cinsinden artıyor. Duyduğumuz kadarıyla leva bazlı bir maaş alımı olacak ama euro bazlı bir satış olacak. Kendileri de böyle anlatıyor. Bizde aynı fiyata denk gelmiş olacak. Leva 50'yse şimdi 25 euro oluyor. Fiyatlar aynı. Sadece onların orada alım gücü zorlaşacak ama burada aynı olacak."

"Ona göre hesap yapacağız"

Esnaf Hakan Balcı, "Etkileyip etkilemeyeceği bir ay içerisinde belli olur. Şu an 30 levalık ürün 15 euro olacak. Fark eden bir şey yok onlar için. Ama onlar psikolojik olarak nasıl algılarlar onu bilemiyoruz. Önce kendilerinde düzeni yapacaklar ki sonradan buraya gelip buradaki düzene adapte olacaklar. Bizdeki düzen belli. 60 levalık ürün 30 euro olur. 30 levalık ürün 15 euro olacak. Yarı yarıya etiketler oynayacak. Biz de ona göre hesap yapacağız" dedi.

Esnaf Türker Tulga, "1 euro 2 leva bazında. Dolayısıyla 10 euroluk bir şey 20 levaya tekabül ediyor. Ona göre hesaplarını yapamadıkları yerde yapay zeka programlarından yardım alarak çözmeye çalışacağız. Komşularımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Biz de bu durumdan fazla bir şekilde etkilenmemeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

