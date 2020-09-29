Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen O.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmenin gözaltına alınması - Son Dakika