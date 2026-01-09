Edirne'de Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Edirne'de Gazeteciler Günü Kutlaması

09.01.2026 17:35
Edirne Valisi Sezer ve CHP Milletvekili Yazgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, basın mensuplarının, toplumun doğru, hızlı ve tarafsız bilgilendirilmesi adına önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini vurguladı.

Basının, halkın düşünce ve beklentilerini kamuoyuna yansıtarak devlet ile vatandaş arasında güçlü bir köprü kurduğunu ifade eden Sezer, teknolojinin hızla geliştiği ve bilginin anlık yayıldığı günümüzde objektif ve güvenilir haberciliğin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sezer, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımında basın mensuplarının önemli katkılar sunduğunu belirterek, gazetecilerin aynı zamanda kentin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşarak kamuoyunu bilgilendirdiğini ve kamu yönetimine yol gösterdiğini ifade etti.

Vali Sezer, mesajında, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan'ın mesajı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yazgan, gazetecilik mesleğini onurlandıracak koşulların sağlanamadığını ileri sürdü.

İfade özgürlüğüne ilişkin eleştirilerini sıralayan Yazgan, "Türkiye'de artık gazetecilik mesleği özgürce icra edilebilmekten çok uzak." ifadesini kullandı.

Yazgan, basın mensuplarının günlerini kutladı.

Kaynak: AA

