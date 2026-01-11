Edirne'de Gazeteciler Günü Kutlaması

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığınca ilçedeki bir tesiste düzenlenen programda, basın emekçilerinin kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu dile getiren Aksal, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir de katıldı.

Aksal vatandaşlarla buluştu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığında vatandaşları kabul eden Aksal, talep ve önerileri dinledi.

Aksal, iletilen sorunların en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Öte yandan, Çamlıca Köyü Muhtarı İsmail Karakaş ve Şükrüköy Muhtarı Yusuf Gürses de Aksal'ı ziyaret ederek köyde yaşayan vatandaşların taleplerini iletti.

Şapçı basın mensuplarıyla buluştu

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Keşan TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şapçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen programda, basın mensuplarının sahada fedakarca görev yaptığını belirtti.

Basın mensuplarının tüm zorluklara rağmen, sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Şapçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programa Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde görev yapan basın mensupları katıldı.