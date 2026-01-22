Edirne'de Geri Dönüşümle Bez Bebek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne'de Geri Dönüşümle Bez Bebek Projesi

Edirne\'de Geri Dönüşümle Bez Bebek Projesi
22.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki Emine Çağlayan, geri dönüşüm malzemeleriyle bez bebekler yaparak kadınlara umut veriyor.

Edirne'de yaşayan 76 yaşındaki Emine Çağlayan, "İlkyaz Bez Bebekleri" projesi ile kentin geleneksel bez bebeğini günümüze uyarladı. Tamamı geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan bez bebekler, çocukluk hatıralarını, dayanışmayı ve umudu da içinde taşıyor.

Hayatı boyunca sanatın her dalıyla uğraşan 76 yaşındaki Emine Çağlayan'ın başlattığı "İlkyaz Bez Bebekleri" projesi kadınlara umut oldu. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu üyesi ev hanımı kadınlar, haftanın belirli günlerinde bir masa etrafında toplanarak üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Haftanın belirli günlerinde buluşan kadınlar, "Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz" sloganıyla yürütülen projede hem keyifli vakit geçiriyor, hem de unutulmaya yüz tutmuş el sanatını yaşatıyor. Kumaş artıkları, kullanılmayan eşyalar ve geleneksel motiflerle hazırlanan bebekler, Edirne bez bebeğini günümüze uyarlıyor.

Projeyi başlatan Emine Çağlayan, çocukluğundan bu yana el sanatlarına ilgi duyduğunu belirterek, "Tamamen geri dönüşüm ürünleri kullanıyoruz. Eskiyi canlandırmak, arkadaşlarımla paylaşmak beni mutlu ediyor" dedi.

Çocukluğundan bu yana el sanatlarıyla iç içe olduğunu anlatan Çağlayan, "Bu bebekleri yaparken kendi çocukluğuma dönüyorum. Birlikte üretmek, birlikte hatırlamak çok kıymetli" dedi.

Her gördüğü objeyi yapmaya çalıştığını ve bu bebekleri de bir an düşünüp "Böyle bir şey yapabilirim" diyerek başladığını, yaptıkça da hoşuma gittiğini söyleyen Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte hem eskiyi canlandırdıklarını hem de geri dönüşüme katkı sağladıklarını belirtti. Çocukluğunda da tahtalarla, hamurla, çamurla bebekler yaptığını anlatan Çağlayan, evdeki kumaşları ve kullanmadığı malzemeleri bu şekilde değerlendirmek istediğini aktardı.

Çocukluğunda da aynı şekilde bebekler olduğunu söyleyen 46 yaşındaki ev hanımı Gül Şengül ise, "İlk gördüğümde çok enteresan geldi, sonra çocukluğuma döndüm. Yapmaya başlayınca el sanatları ile muhteşem bir esere dönüştüğünü gördüm. Bu yüzden Emine abla ile beraber bu yolculuğa devam ediyoruz. Elimizde ufak tefek kumaş parçaları, kullanmadığımız eşyalarımız oluyor. Bunların her biri bizim için bir obje, nesne olarak geri dönüşüme katılıyor" dedi.

Çeşitli materyalleri kullanarak birlikte ürettiklerini söyleyen El Sanatları Öğretmeni Sevilay Güler, hem geçmişi yad ettiklerini hem de birlikte üretmenin keyfine vardıklarını belirtti. Projede geleneksel süslemelerle bez bebeklere son dokunuşların yapıldığını belirten Güler, bu eserleri gelecek nesillere bırakmak istediklerini söyledi.

Projeye katılan kadınlar, bez bebeklerle hem geçmişe yolculuk yapıyor, hem geleneği canlandırıyor, hem de sohbet ederek hep birlikte üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Edirneli kadınlar, ilerleyen süreçte ürettikleri bez bebeklerin satışını yaparak ev ekonomilerine de katkı sağlamayı hedefliyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Çağlayan, Kültür, Edirne, Bebek, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Geri Dönüşümle Bez Bebek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:04:18. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Geri Dönüşümle Bez Bebek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.