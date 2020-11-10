Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü - Son Dakika

EDİRNE İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte yoğun bakım ünitelerinin yüzde 70'inin dolu olduğunu belirterek, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin sığınağını 10 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürdüklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 10 ventilatörün kurulumuyla sığınağın acil bir duruma karşı hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şu anki süreçte normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek, eşittir korona demek. Yani o dönemi iyi atlattık ama şu anki dönemimiz daha büyük önem arz ediyor. Biz de önlemlerimizi buna göre alıyoruz" dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, bütçe görüşmeleri devam eden İl Genel Meclis toplantısına katılarak, müdürlüğün çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaptı. Yıldırım, özellikle koronavirüs vakalarının arttığı son sürece dikkat çekerek, bu noktada aldıkları önlemleri de anlattı. Mevsimsel hastalıkların da etkisiyle kentte yoğun bakım ünitelerinin yüzde 70'inin dolu olduğunu ifade eden İshak Yıldırım, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin sığınağını 10 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürdüklerini söyledi. Yıldırım ayrıca, hareketliliğin olduğu yerde mutlaka koronavirüsün olacağını ifade ederek, vatandaşların mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.