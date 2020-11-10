Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü - Son Dakika

Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü

10.11.2020 16:40
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü, System.String[]

EDİRNE İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte yoğun bakım ünitelerinin yüzde 70'inin dolu olduğunu belirterek, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin sığınağını 10 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürdüklerini söyledi.

EDİRNE İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte yoğun bakım ünitelerinin yüzde 70'inin dolu olduğunu belirterek, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin sığınağını 10 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürdüklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 10 ventilatörün kurulumuyla sığınağın acil bir duruma karşı hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şu anki süreçte normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek, eşittir korona demek. Yani o dönemi iyi atlattık ama şu anki dönemimiz daha büyük önem arz ediyor. Biz de önlemlerimizi buna göre alıyoruz" dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, bütçe görüşmeleri devam eden İl Genel Meclis toplantısına katılarak, müdürlüğün çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaptı. Yıldırım, özellikle koronavirüs vakalarının arttığı son sürece dikkat çekerek, bu noktada aldıkları önlemleri de anlattı. Mevsimsel hastalıkların da etkisiyle kentte yoğun bakım ünitelerinin yüzde 70'inin dolu olduğunu ifade eden İshak Yıldırım, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin sığınağını 10 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürdüklerini söyledi. Yıldırım ayrıca, hareketliliğin olduğu yerde mutlaka koronavirüsün olacağını ifade ederek, vatandaşların mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

'YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 70'Edirne'de ilçelerle birlikte toplam 40 adet filyasyon aracının olduğunu ve bu noktada diğer illere göre şanslı olduklarını ifade eden Yıldırım, kentteki yoğun bakım yatak sayısının da çok özel bir durum olmadığı sürece yeterli olduğunu kaydetti. Yıldırım, "İldeki yatak, ameliyathane ve yoğun bakım sayımız, ilimizin nüfusuna göre çok özel bir durum olmazsa şu an yeterli seviyede. 194 tane erişkin yoğun bakım yatağımız var. Nüfusa göre yoğun bakım sayılarımız da oldukça iyi ama bu dönem özellikle kronik akciğer hastalığı dediğimiz, astım ve bronşit hastalarının çok aktifleştiği bir dönem. Dolayısıyla her sene tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de kasım ayıyla birlikte yoğun bakım doluluk oranları artar. Şu anda yoğun bakım doluluk oranları yüzde 70'lerde. Ama biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.'DEVLET HASTANESİ SIĞINAĞINI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YAPTIK'Koronavirüs önlemleri kapsamında Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin sığınağını da yoğun bakım ünitesine çevirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ndeki sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 tane yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı. İlk kez bir sığınakta böyle güzel bir yoğun bakım gördüklerini söylediler. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz önlemlerimizi aldık. Aynı şekilde Uzunköprü Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nin 4 yatağını yoğun bakıma çevirdik. Keşan Devlet Hastanesi'nin sığınak bölümünde yoğun bakım çalışmamız var. İnşallah orayı da yoğun bakıma çevirmek istiyoruz" diye konuştu.'HAREKETLİLİK EŞİTTİR KORONA DEMEK'Koronavirüsün arttığı günlerle mart ayındaki sürecin arasında fark olduğunu belirten Yıldırım, "O süreçle bu süreç arasında bir fark var. O süreçte sosyal hayat durdurulmuştu, yani kamu vardiyalı çalışıyordu, özel sektör çalışmıyordu, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkamıyordu. Şu anki süreçte normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek, eşittir korona demek. Yani o dönemi iyi atlattık ama şu anki dönemimiz daha büyük önem arz ediyor. Biz de önlemlerimizi buna göre alıyoruz" ifadelerini kullandı.'KARŞIMIZDAKİNİ YOĞUN BAKIMLIK YAPABİLECEĞİMİZİ UNUTMAYALIM'İlk bakışta koronavirüs ile mevsimsel gribin ayırt edilmesinin mümkün olmadığının da altını çizerek vatandaşları uyaran İl Sağlık Müdürü Yıldırım, "Koronavirüste normal mevsimsel griple çok yakın şikayetler geliyor, ayırt etmek mümkün değil. Maske, mesafe, hijyen deyince hepimiz ilk pikten sonra gevşedik. Çok bir şey olmadığı algısı oluştu. Bu bir viral enfeksiyon, çok hızlı yayılıyor. Fakat duyarlı insanlar da ne yazık ki kötü tablolara yol açıyor. Yani bende hiçbir şikayet vermeyen hastalık, benim kardeşimde, annemde, ablamda yoğun bakıma sokacak kadar kötü bir tabloya yol açabilir. Bizim iyi olmamız, süreci iyi geçirmemiz iyi bir durum ama karşımızdaki kişiyi yoğun bakımlık yapabileceğimizi her zaman düşünmemiz lazım. O yüzden de maske, mesafe ve hijyen kuralı şu anda marttan daha önemli. Çünkü o zaman bütün dünyada bu hızla bir yayılım yoktu. Ama şu anki yayılım çok yüksek ve belli bir süre daha artacak" dedi.

Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü
Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü

İl Sağlık Müdürü, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Edirne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Edirne'de hastane sığınağı, 10 yataklı yoğun bakıma dönüştürüldü - Son Dakika


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