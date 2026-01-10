Edirne\'de Hırsızlık Kamerada

Edirne'de 3 iş yerinden para ve cep telefonu çalınması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Sabuni ve Dilaverbey Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, gece saatlerinde iş yerlerine girerek kasalarda bulunan parayı ve bir cep telefonunu çaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerlerinde inceleme yaptı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerlerinden parmak izi de aldı.

Ekipler kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının hırsızlık yaptığı dükkanların yanı sıra 5 iş yerine daha girmeye çalıştığı, bazı iş yerlerinin kapılarını zorladığı belirlendi.