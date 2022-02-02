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EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

02.02.2022 12:24

EDİRNE'de kar yağışı etkili olurken, Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa'nın Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı, 5 santimetreyi buldu.

EDİRNE'de kar yağışı etkili olurken, Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa'nın Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı, 5 santimetreyi buldu. TIR sürücüleri, bölgede zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ve Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı, 5 santimetre oldu. Bölgede Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Macaristan'a götürmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış için bekleyen TIR sürücüsü Ali Pak, Dün çıkış için sıraya girdik ve bu sabah kar yağışı etkili oldu. Yanımızda zincir var ama kar yağışı nedeniyle olumsuz hava şartları bizi etkiliyor. Kar, tüm önlemleri alsak da bizleri zorluyor dedi.

Sürücülerden Mehmet Usta da Kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyoruz. Şu an yollar açık, tüm önlemlerimizi aldık diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a açılan uluslararası yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri ise yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Hamzabeyli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika


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