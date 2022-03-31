Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu - Son Dakika
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Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu

31.03.2022 16:19

Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu "Katil zanlısını eskiden okula götürüyordum ve böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik" Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin katil zanlısını çocukluğundan itibaren kendisini tanıyan köyün...

Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu

"Katil zanlısını eskiden okula götürüyordum ve böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik"

EDİRNE - Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin katil zanlısını çocukluğundan itibaren kendisini tanıyan köyün minibüs şoförü ve aynı zamanda Filiz Güner'in ağabeyi Halil Keser, "Katil zanlısını eskiden okula götürüyordum ve böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı olan Elmalı köyünde 4 kişilik ailenin katledilmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak yaklaşık 25 yıldır köy minibüsçülüğü yapan, aynı zamanda Anıl Güner'in dayısı olan Halil Keser, katil zanlısı Berk Erdoğan'ın çocukluğunu bildiğini hatta minibüsüyle okula götürdüğünü anlattı.

Anıl Güner'in dayısı Halil Keser, "Tutuklanan kişiden şüpheleniyorduk tabii ama kesinleşmesini bekliyorduk. Köy kurulduğundan beri böyle bir şey hiç yaşamadık. Bu köyün çocuğuydu burada büyüdü ben onu kendim okula getirdim götürdüm. Çocukluğunu biliyorum" dedi.

Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu
Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu

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Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu Edirne'de vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu Edirne'de vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu - Son Dakika


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