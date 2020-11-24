Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Son Dakika

Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

24.11.2020 09:07
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu, System.String[]

EDİRNE'de yaşanan kuraklık ve Bulgaristan'ın barajlarındaki suyu tutması nedeniyle Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

EDİRNE'de yaşanan kuraklık ve Bulgaristan'ın barajlarındaki suyu tutması nedeniyle Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklığın sürmesi halinde buğdayda sıkıntı yaşanacağını belirterek, suyun depolanması için Çömlekköy Barajı'nın yapılması gerektiğini söyledi.

Edirne'de kış ve yazın ardından sonbaharın da kurak geçmesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi düştü. Bulgaristan'da başlayan, Edirne'den geçen ve taşkınların yaşandığı Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştu. Adacıklar üzerinde martıların avlandığı Meriç Nehri'nin debisi DSİ verilerine göre, 2 yıl önce saniyede 222 metreküp olurken, bu yıl aynı gün 59 metreküpe düştü. Tunca'da 2 yıl önce 16 olan debi bu yıl aynı gün ise saniyede 2 metreküp ölçüldü.

Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesinde Bulgaristan'da yaşanan kuraklığın da etkisi olduğu belirtildi. Bulgaristan'ın kuraklık dolayısıyla barajlarda su tutması nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin de etkilendiği kaydedildi.SON 90 YILIN EN KURAK YILIEdirne'de nehir debilerinde su seviyesi dip noktalarda ölçülürken, meteoroloji verilene göre, 2020, son 90 yıl en kurak yılı olarak değerlendiriyor. Edirne'nin yağış ortalaması yıllık metrekareye 587 kilo olarak değerlendirilirken, bu yıl bugüne kadar sadece 386 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Meteoroloji verilerine göre, 1 hafta içinde kentte yağış beklenmiyor.'YAĞMUR YAĞMAZSA SIKINTI OLABİLİR'Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, beklenen yağışların düşmediğini, ilerleyen günlerde de yağış düşmemesi halinde buğdayda sıkıntı olacağını söyledi. Arabacı, "Yaz döneminde zaten nehirlerimizde debilerimiz bayağı düşmüştü. Bu sene ekimlerde sıkıntı yaşamış, Bulgaristan'ın bir miktar su bırakmasıyla bu yıl sezonu atlattık. Ama hala kuraklık devam ediyor ve çok ciddi yağışlar almadık. Şu an yaz döneminden daha düşük nehir debilerimizin suyu. Kasım ayındayız geçtiğimiz yıllara baktığımızda en çok yağış aldığımız aylardan biridir Kasım ayı. Bu dönemde hava hala güneşli, yağış yok. Hava tahmin raporuna baktığımızda ay sonu hafif yağış görüyoruz ama şu an yakın zamanda ciddi yağışlar görmüyoruz. Kışa girdik dediğimiz bu günlerde artık yağışların iyi olmasını bekliyoruz ki, en azından toprağımız taban suyu oluşsun. Nehir debilerimizde su seviyesi yükselsin, barajlarımız dolsun istiyoruz. Şu an buğdayları ektik ve bu dönemde bir yağış oldu, ilerleyen günlerde yağmur yağmazsa sıkıntı olabilir" diye konuştu.'ÇÖMLEKKÖY BARAJI'NI YAPIP SUYU DEPOLAMAMIZ LAZIM'Bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte suyun ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyleyen Arabacı, Çömlekköy Barajı'nın yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nehir debileri bu yıl düşünce suyun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu yıl Edirne olarak biz buğday ve ayçiçeğinde verim düşüklüğü yaşadık. Her bölgede olmasa da ciddi anlamda birçok bölgemizde yaşadık. Bu da suya ne kadar ihtiyaç olduğu bir kez daha gözler önüne getirdi. Biz istiyoruz ki projesi bitmiş baraj projelerimizin yapımına bir an önce başlansın. Bulgaristan'dan sonra Çakmak Barajı'na kadar suyu depolayacağımız hiç bir barajımız yok. Çakmak Barajı'nda da çalışmalar devam ediyor ve tam kapasite çalışmıyor. Bulgaristan'dan sonra Tunca Nehri'nin başlangıç noktasında bulunan, Çömlekköy Barajı'nı yapıp suyu depolamamız lazım ki, hem burada çiftçiyi suyla buluşturalım, hem de bu yıl yaşadığımız kuraklık sıkıntısını yaşamayalım. Bu barajı yaparsak Çakmak Barajı'na kadar Tunca Nehri'ni de destekleyecektir. Çiftçilerimizde kuraklık sıkıntısı yaşamadan ürünlerini elde etmiş olacak. Barajın projesi hazır ihale aşamasında."


- Edirne
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

Bulgaristan, Meriç Nehri, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Son Dakika


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