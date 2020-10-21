Edirne'de kurallara uymayan 10 okul servisi sürücüsüne para cezası - Son Dakika

Edirne'de, okul servislerine yönelik yapılan denetimde 10 servis aracı sürücüsüne 2 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, sorumluluk alanında bulunan güzergahlarda denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin güvenli şekilde yolculuk yapması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla yapılan denetimlerde 55 okul servisi denetlendi.

Yapılan denetimlerde servis şoförleri, uyulması gereken konularda bilgilendirildi.

Denetimlerde, çeşitli eksiklikleri bulunan 10 okul servis aracı sürücüsüne 2 bin 568 lira trafik idari para cezası uygulandı.