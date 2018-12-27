Edirne'de Mekke'nin Fethi Gecesi Etkinliği Düzenlenecek

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Edirne
Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Mekke
'nin Fethi Gecesi etkinliği düzenleneceğini bildirdi.
İriş, yaptığı yazılı açıklamada, İslam'ın rahmet ve merhamet medeniyeti olduğunu belirtti.
Mekke'nin savaş değil, barışla gönüllere açılan bir kapı olduğunu aktaran İriş, şunları kaydetti:
"Mekke'nin fethi, insanlığın fethidir. Bilindiği üzere Anadolu Gençlik Derneği olarak yıllardır, Türkiye
'nin tüm illerinde Mekke'nin Fethi Gecesi programları düzenlemekteyiz. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu programlar aracılığıyla Mekke'nin fethinin mana ve heyecanını insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle son 20 yıllık dönemde başta Siyonizm olmak üzere terör ve İslam'ı yan yana getirmek isteyen çeşitli yapılar var. Bu yapılar, kendilerinin yaptığı işgal ile Müslümanların yaptığı fetih anlayışını ilişkilendirip, fetih anlayışını işgalmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa işgal ve fetih arasında çok temel farklar mevcut. Fetih, insanları kurtarmak ve kötülüklerden güzelliklere doğru sevk etmek için yapılırken işgal, canlı olan ne varsa onları yok ederek kendi menfaatlerini gerçekleştirme gayesi taşır. Fetih bir kurtuluş, yeniden doğuş ve yaşatma hareketidir. Ancak batının işgal hareketi bir yok etme hareketidir. Biz burada batının ortaya koyduğu işgal anlayışı ile İslam'ın ortaya koyduğu fetih anlayışı arasındaki farkı ortaya koymak noktasında bu programı icra etmiş olacağız."
AGD Edirne Şubesi olarak 31 Aralık
Pazar akşamı, saat 20.30'da, ETSO Konferans Salonunda etkinlik düzenleyeceklerini aktaran İriş, "Konuşmacı olarak Edirne Vaizi Selim Al
Hoca'nın katılacağı programda, Eski Cami İmam-Hatibi Hafız Harun Kezer Kur'an-ı Kerim okuyacak. Geçen sene katıldıkları programda, enstrümansız sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan, söylediği ilahilerle dinleyenleri mest eden Kosova
'dan Menduh ve Deniz Allajbeg Kardeşler, bu sene de gecede yer alacak. Sinevizyon gösterilerinin yer alacağı gecede, ayrıca, iki hafta önce gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Sınavı'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vereceğiz. Bu münasebetle, gecemize tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.