Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 22 NN 532 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi'nde G.S'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü G.S. ile ilkokul öğrencileri Y.Y. ve M.B.Y. yaralandı.
Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
