Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi - Son Dakika

Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi

18.12.2020 15:27
Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi, System.String[]

Edirne'de öğretmenler ve idareciler, yeni tip koronavürs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Edirne'de öğretmenler ve idareciler, yeni tip koronavürs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan Türk Kızılay kan bağış çadırına gelen öğretmenler, verilen formları doldurdu.

Kentteki çeşitli okullarda göre yapan öğretmen ve idareciler, kan vermek için sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Metin Kıray, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu söyledi.

Kamu kuruluşlarının bu dönemde kendilerine destek verdiğini belirten Kıray, şöyle konuştu:

"Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonları 10.00-17.00 arası kan merkezinde kan verilebilir. Bu konuda 'www.kanver.org' adresinden randevu alarak sokağa çıkma yasağından muaf olarak vatandaşlarımız kan verebilirler. Bu konuda araç isterlerse de kendilerini araçla evlerinden alıp kan merkezimize getiriyor, bağışta bulunduktan sonra da evlerine götürüyoruz. Bugün de öğretmenlerimiz kan bağışına destek oldu. Çok teşekkür ederiz."

Geçen yıl Türkiye'de nüfusa göre kan alımını artıran ikinci ilin Edirne olduğunu aktaran Kıray, bu yıl birinci olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da öğretmenler olarak "Her Bağış Üç Hayat" protokolü çerçevesinde "Her Damlada Hayat Var" sloganı ile kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini dile getirdi.

Bu arada, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyesi öğretmenler de kan bağışına destek verdi.

Saraçlar Caddesi, Kızılay, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de öğretmenler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi - Son Dakika


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