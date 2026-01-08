Edirne'de Okul Sporları Toplantısı

Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yürütülen okul sporları faaliyetlerine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin eğitim ve spor faaliyetlerine katılımının artırılması, okul sporlarının geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.