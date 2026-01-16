Edirne'de Okulsuzlaştırma Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne'de Okulsuzlaştırma Tepkisi

16.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmaması, ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu yaratıyor.

(EDİRNE) - Edirne'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan veya boşaltılan 6 okulun yerine yenilerinin yapılmamasına tepki geldi. Edirne Laik Bilimsel Eğitim Grubu adına konuşan Öğrenci Veli Derneği (VELİ DER) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, kentin ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Beş yılda depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılan veya binaları boşaltılan bu okulların yerine hiçbir okul inşa edilmemiş. Tüm bu verilerin ışığında söyleyebiliriz ki, Edirne ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu ile karşı karşıya bırakılmaktadır." dedi.

Edirne VELİ DER, Edirne Çocuk Hakları Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Edirne Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu, Edirne'de epreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan veya binaları boşaltılan okulların yerine yenilerinin yapılmamasına karşı ortak basın toplantısı yaptı. Edirne Laik Bilimsel Çalışma Grubu adına basın açıklamasını okuyan Kezban Demir, şunları kaydetti:

"Edirne merkezde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan veya binaları boşaltılan okullarımız şu anda en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. Gazi İlkokulu, Meriç İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Trakya Birlik İlkokulu, Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret Borsası İlkokulu'nun bir binası ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi. Son beş yılda depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılan veya binaları boşaltılan bu okulların yerine hiçbir okul inşa edilmemiş, sadece Trakya Birlik İlkokulu binasının bulunduğu alana temel atılmıştır. Ayrıca Edirne merkeze bağlı 37 köy bulunmasına rağmen, Tayakadın köyü dışındaki tüm köy okulları da kapatılmıştır. Tüm bu verilerin ışığında söyleyebiliriz ki; Edirne ciddi bir okulsuzlaştırma sorunu ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

Kapatılan okullar sorunu sadece o okulu değil, taşındıkları diğer okulları ve öğrencileri de etkilemektedir. Tüm bu okul birleştirme ve kapatılmalarının sonucu olarak, belli okullarda yığılmalar yaşanmış, öğrenci sayıları fazlasıyla artmıştır. Bazı okullarda sınıf mevcutları 40'a yaklaşmışken, bazı bölgelerdeki okullar ise öğrenci mevcutlarının azalması nedeniyle kapatılma riski altındadır. Yeni yerleşim bölgesinde kalabalık sınıflar eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir. Nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve yeni yerleşim olarak adlandırılan bölgede, 100. Yıl İlkokulu olarak inşa edilen ve henüz eğitim öğretime açılmayan okul dışında inşa edilen okul binası bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Okulsuzlaştırma Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:07
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:35:52. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Okulsuzlaştırma Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.