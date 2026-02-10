Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatı 35 Lira

(EDiRNE) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 350 gram ramazan pidesinin fiyatını 35 lira olarak açıklayacaklarını bildirdi.

Edirne'de ramazan pidesinin fiyatına ilişkin Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak'tan açıklama geldi.

Irmak yaptığı açıklamada, "Ramazan pide fiyat çalışması devam ediyor. Komiteden geçti, yönetime gelecek ve meclise girecek. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu ayın meclisinde çıkacak. Bütün Türkiye'de pidede ortak kilogram fiyatı 100 lira. 250 gram çok ince oluyordu. Biz de 350 gramın uygun ve nitelikli olduğunu düşündük" dedi.