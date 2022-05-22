Edirne'de restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Edirne'de restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

22.05.2022 16:33
Edirne'de restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu, şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu, şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtildi.

Çöpköy Mahallesi'nde restoran işleten İ.B. (59) iş yerinde ölü bulundu.

Cenaze, sağlık ekipleri tarafından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İ.B'nin, ilk değerlendirmeye göre, boğuşma sonrası yaşamını kaybettiği kaydedilirken, güvenlik güçlerince sorgulanmak üzere gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Uzunköprü, Cenaze, Çöpköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

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