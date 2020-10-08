Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü - Son Dakika

Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü

08.10.2020 18:33
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü, System.String[]

EDİRNE'de dün geceden beri etkili olan sağanak, tarihi ahşap binanın bir kısmının çökmesine neden oldu.

EDİRNE'de dün geceden beri etkili olan sağanak, tarihi ahşap binanın bir kısmının çökmesine neden oldu. Kullanılmayan metruk binanın çöktüğü sırada can kaybı yaşanmazken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Edirne'de dün akşamdan beri aralıklarla yağan yağmur, kentte Elmacılar Sokak'ta kimsenin yaşamadığı tarihi ahşap binanın bir kısmının yıkılmasına neden oldu. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda mahalleli polis ekiplerine haber verdi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yıkılan parçaları temizledi. Mahalleli Hasan Aksoy, asırlık olduğu söylenen binanın çöktüğü sırada bölgede kimsenin olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Binanın yıkılmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Aksoy, "Yağıştan ötürü yıkıldığını düşünüyorum. Zaten, yıkıldı yıkılacak gibiydi. Kimse yaralanmadan bu olayı atlattık" dedi.


Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü
Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü

Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak; ahşap bina çöktü - Son Dakika

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