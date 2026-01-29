Edirne'de Sağanak: Dereler Taştı, Yollar Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Sağanak: Dereler Taştı, Yollar Kapatıldı

Edirne\'de Sağanak: Dereler Taştı, Yollar Kapatıldı
29.01.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de etkili sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yollar trafiğe kapatıldı, su baskınları yaşandı.

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Otogar girişindeki alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde derenin seviyesi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Köprü inşaatı sebebiyle köy içi ulaşımın sağlandığı dere yatağındaki alternatif yol sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yapımı süren köprünün üzerine çakıl sererek geçici olarak ulaşıma açılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki dere de sağanak nedeniyle yer yer yatağından taştı.

Demirhanlı ile Köşençiftliği köylerini birbirine bağlayan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Süloğlu ilçesinde de taşan dere nedeniyle ilçe içindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, İskender köyünde su baskını nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi AFAD ve Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarılarak pansiyonlara yerleştirildi.

Motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Şiddetli sağanak nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtilerek, "Trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar saat 17.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Kentte aralıklarla devam etmesi beklenen sağanağın, pazar günü yerini karla karışık yağmura bırakacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Trafik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Sağanak: Dereler Taştı, Yollar Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 23:36:34. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Sağanak: Dereler Taştı, Yollar Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.