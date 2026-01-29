Edirne'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
Edirne'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

29.01.2026 16:31
Edirne'de etkili olan sağanak yağışlar, evleri su basmasına ve araçların mahsur kalmasına neden oldu.

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu kentte sabah başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Barutluk Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki iki daireyi su bastı.

Evini su basan vatandaşlardan Sacide Doğan, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası banyodaki giderden eve su geldiğini söyledi.

Eşyalarının zarar gördüğünü belirten Doğan, suyun boşaltılması için yetkililere haber verdiklerini kaydetti.

Evini su basan Fethiye Aşık da tuvaletten ve giderden gelen suyun eve yayıldığını, çok zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan, İstasyon Mahallesi'nde su biriken alt geçitte SUV tipi araç mahsur kaldı. Araçtaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Gençoğlu, sudan geçtiği sırada aracın çarpışma sensörü uyarısı vererek durduğunu ve mahsur kaldıklarını anlattı.

Bu arada, Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler, yağış nedeniyle güzergahını değiştirdi.

Kaynak: AA

