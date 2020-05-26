EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu - Son Dakika

EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğuTÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

TÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yoğunluk oluşturuyor. Hamzebeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk 5 kilometreye ulaşırken Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 300 ihraç yüklü TIR parklarında çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

KAPIKULE'DEN ÇIKIŞ YAPAN İHRAÇ YÜKLÜ TIR SAYISI 300 ARTTI

Trakya Gümrükler ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs salgının etkili olduğu günlerde 800 ihraç yüklü TIR'ın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken dün bu sayının 1100 TIR'a ulaştığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yurt dışına çıkış yapmak için gelen ihraç yüklü TIR sayısın artmasından kaynaklandığını belirtiti.

'AVRUPA HERŞEYİ BİZDEN ALIYOR'

Polonya'ya oto yedek parçası taşıyan TIR sürücüsü Haydar Şen, Avrupa ülkelerinin her şeyi Türkiye'den satın aldığını bununda sınır kapılarında yoğunluk oluşmasına neden olduğunu anlattı. Şen, "Avrupa bizden çok mal çekiyor zaten bize ihtiyaçları var. Zaten bizden Avrupa'ya gitmeyen hiç bir şey yok. İğneden ipliğe her şey alıyorlar, taş dahil satın alıyorlar. Geçtiğimiz seferde Macaristan'a maske ve eldiven götürdüm, Macar halkı bizim başımıza yığıldı, maske ve eldiven geldi diyerek. Biz şaşırdık, onlarda üretim yokmuş. Bizi karşıladıkları alan bayram yerine döndü. Fotoğraflarımızı çektiler, Türkiye'den maske ve eldiven geldi diye haberler yapıp sevgi gösterisinde bulundular. Avrupa'da üretim yok, her şeyi bizden, Türkiye'den satın alıyorlar" dedi. Tır Sürücüsü İsmail Altunbey, "İhracatımız arttı, şu an çok iyi düzeyde. İthalatımızda biraz durgunluk var, ama ihracatta çok iyi durumdayız. İhracatımız artığında sefer sayıları artıyor. Kapılardaki sistemimizin hızlanması bizimde bekleme süremizi kısaltacak, tek sorunumuz bu" diye konuştu.

EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 09:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu - Son Dakika

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