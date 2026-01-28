Edirne'de Sınırda Esrarlı Elektronik Sigara Ele Ge geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Sınırda Esrarlı Elektronik Sigara Ele Ge geçti

28.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada likit esrar dolu kaçak elektronik sigara bulundu.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmak üzere gelen otomobilde, likit esrarla doldurulmuş çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otomobil, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli tarafından arandı. Aramada; stepne boşluğuna gizlenmiş halde çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Ekiplerin şüphe üzerine elektronik sigara likitlerinden aldığı numunedeyse, içerisinde likit esrar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Sınırda Esrarlı Elektronik Sigara Ele Ge geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:40:31. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Sınırda Esrarlı Elektronik Sigara Ele Ge geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.