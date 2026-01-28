EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmak üzere gelen otomobilde, likit esrarla doldurulmuş çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otomobil, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli tarafından arandı. Aramada; stepne boşluğuna gizlenmiş halde çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Ekiplerin şüphe üzerine elektronik sigara likitlerinden aldığı numunedeyse, içerisinde likit esrar olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Sınırda Esrarlı Elektronik Sigara Ele Ge geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?