Edirne'de sis farlarına yönetmeliğe aykırı sistem takan sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Edirne'de sis farlarına yönetmeliğe aykırı sistem takan sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı

01.03.2022 15:54
Edirne'de sis farlarına yönetmeliğe aykırı sistem takan sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sis farlarında yönetmelik dışı sistem kullandığı tespit edilen sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sis farlarında yönetmelik dışı sistem kullandığı tespit edilen sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı.

Sis farları trafik ekiplerinin dikkatini çeken otomobil çarşıdaki denetimde durduruldu.

Sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyeti olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu anlaşıldı.

Sis farlarında yapılan denetimde ise farların yönetmeliğe aykırı sistemle donatıldığı belirlendi. Sürücüsüne 8 bin 236 lira para cezası uygulanan otomobil trafikten men edildi.

-Polisten kaçan sürücüye ceza

Bir başka denetimde ise polisin denetiminden kaçan VD 265 155 İsveç plakalı otomobil bir süre takipten sonra durduruldu.

Bu sürücüye de "sürücü belgesiz araç kullanmak", "görevli personelin dur ihtarına uymamak" ve "hız sınırını aşmak" suçlarından 8 bin 202 lira ceza uygulandı.

Türkiye'de kalma süresinin geçtiği tespit edilen "Yabancı Plakalı Araç Hakkında Gümrük Kanuna" muhalefetten işlem yapıldı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sis farlarına yönetmeliğe aykırı sistem takan sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de sis farlarına yönetmeliğe aykırı sistem takan sürücüye 8 bin 236 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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