Edirne'de soğuk hava - Son Dakika
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Edirne'de soğuk hava

6 saat önce

Edirne'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte yer yer yollarda buzlanmalar meydana geldi.

Hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri buzlanma yaşanan alanlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanmanın oluştuğu Atatürk Caddesi'nde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanmanın görüldüğü cadde ve kavşaklarda önlem aldı, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Yaya olarak okullarına gitmek üzere evlerinden çıkan öğrenciler ve mesailerine yetişmek için yola düşen vatandaşlarda soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları bu hafta boyunca aynı seviyede devam edecek.

"Kar yağışını özledik"

Esnaf Fuat Pilatinkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayaz nedeniyle yer yer buzlanmalar oluştuğunu ifade etti.

Edirneliler'in kar yağışı beklediğini aktaran Pilatinkol, "Buranın iklimi değişik, Kırklareli taraflarına yağıyor Edirne'ye yağmıyor. Kar yağışını özledik." dedi.

Soner Kurt da geçmişteki gibi kar yağmadığını belirterek, buzlanma nedeniyle sürücülerin zorlandığını kaydetti.

Edirne'de soğuk hava

Atatürk Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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